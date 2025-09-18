Головна Київ Новини
search button user button menu button

Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна самостійно наближатися до них
фото: Муніципальна охорона

На місці виявлення боєприпасу працювали вибухотехніки

Під час проведення дорожніх робіт поблизу одного із навчальних закладів столиці комунальні працівники виявили боєприпас часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Муніципальна охорона».

Комунальники повідомили про знахідку директорці ліцею, тож на місце події викликали поліцейських і розпочали евакуацію учнів та персоналу ліцею.

На місці виявлення боєприпасу працювали вибухотехніки
На місці виявлення боєприпасу працювали вибухотехніки
фото: комунальне об'єднання «Муніципальна охорона»

Працівники вибухотехнічної служби оглянули виявлений предмет і прийняли рішення про його вилучення для подальшого знищення. Після вилучення боєприпасу учні та вчителі повернулися до ліцею і продовжили навчання.

Після закінчення Другої світової війни минуло вже 80 років, але боєприпаси час від часу досі знаходять під час земляних робіт та внаслідок інших причин, що свідчить про актуальність небезпеки. Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна наближатися до них. Треба негайно повідомити про знахідку поліцейським або рятувальникам. 

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування внаслідок російської агресії залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти. Загалом приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км.

Теги: Київ Друга світова війна вибухівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для людей, які залишаться без опалення
Експерт прогнозує проблеми з опаленням: 180 тисяч киян можуть не отримати тепла
21 серпня, 09:50
Росія пошкодила у Києві будівлю дипломатичної місії ЄС в Україні
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
28 серпня, 10:40
У Києві станом на 11:13 28 серпня відомо про 13 загиблих через російську атаку
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
28 серпня, 11:21
Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
13 вересня, 10:51
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52
Причиною тривоги були ворожі дрони
У Києві через загрозу ударних дронів тривога тривала майже дві години
7 вересня, 20:47
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
10 вересня, 06:01
Попередньо відомо, що винуватець автопригоди був тверезим
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
10 вересня, 08:17
Молочному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
Вчора, 08:41

Новини

У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
У Києві відбудеться масштабна толока: дата і повний перелік локацій
У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
В Обухівській громаді зросла вартість проїзду у маршрутних таксі
В Обухівській громаді зросла вартість проїзду у маршрутних таксі

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua