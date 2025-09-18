Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці

Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна самостійно наближатися до них

На місці виявлення боєприпасу працювали вибухотехніки

Під час проведення дорожніх робіт поблизу одного із навчальних закладів столиці комунальні працівники виявили боєприпас часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне об'єднання «Муніципальна охорона».

Комунальники повідомили про знахідку директорці ліцею, тож на місце події викликали поліцейських і розпочали евакуацію учнів та персоналу ліцею.

Працівники вибухотехнічної служби оглянули виявлений предмет і прийняли рішення про його вилучення для подальшого знищення. Після вилучення боєприпасу учні та вчителі повернулися до ліцею і продовжили навчання.

Після закінчення Другої світової війни минуло вже 80 років, але боєприпаси час від часу досі знаходять під час земляних робіт та внаслідок інших причин, що свідчить про актуальність небезпеки. Муніципальна охорона нададує, що у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна наближатися до них. Треба негайно повідомити про знахідку поліцейським або рятувальникам.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування внаслідок російської агресії залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти. Загалом приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км.