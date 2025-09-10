Головна Київ Новини
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
10 вересня частково обмежено рух однією з вулиць у Дарницькому районі
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе
фото: Вікіпедія

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

10 вересня, із 8:00 до 17:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Тепловозною в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Дарницького району проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе.

10 вересня частково обмежуватимуть рух вулицею Тепловозною в Дарницькому районі столиці
10 вересня частково обмежуватимуть рух вулицею Тепловозною в Дарницькому районі столиці
інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково буде обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. 

