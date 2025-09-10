У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження

Пенсіонерка перетинала проїжджу частину на зелений сигнал світлофору

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала пенсіонерка. Правоохоронців викликали на Воскресенський бульвар. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Зазначається, що повідомлення надійшло до поліції 9 вересня близько 11:40. На місці події правоохоронці встановили, що 51-річний водій Kia під час повороту на проспект Алішера Навої не надав перевагу у русі та наїхав на жінку. Пенсіонерка перетинала проїжджу частину на зелений сигнал світлофору.

«Внаслідок ДТП 89-річна киянка у свій день народження отримала тілесні ушкодження у вигляді переломів й травм голови та була госпіталізована. Попередньо відомо, що винуватець автопригоди був тверезим», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 під Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років обмеженням волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Яготині на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні. 43-річний водій Hyundai не впорався з керуванням та зіткнувся з Lanos. За кермом останнього перебував 30-річний місцевий житель, який рухався у зустрічному напрямку.

До слова, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.