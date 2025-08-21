Головна Київ Новини
Експерт прогнозує проблеми з опаленням: 180 тисяч киян можуть не отримати тепла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Експерт прогнозує проблеми з опаленням: 180 тисяч киян можуть не отримати тепла
Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для людей, які залишаться без опалення
скриншот відео

Попенко: «У Києві більше 1000 пошкоджених будинків. Я вам гарантую, серед тисячі цих будинків, більшість не будуть підключені до опалення»

В цьому році під час опалювального сезону близько 180 тисяч киян будуть без тепла. Причина цього – масштабні пошкодження інфраструктури після обстрілів. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, інформує «Главком».

За словами Попенка, у Києві пошкоджено понад 1 тис. будинків, і всі вони потребують газового обстеження. Однак фізично ці роботи провести не встигнуть.

«У Києві більше 1000 пошкоджених будинків. Я вам гарантую, серед тисячі цих будинків, більшість не будуть підключені до опалення. Такої фізичної можливості не буде. Бо провести обстеження газове, тисячі будинків, фізично не буде можливості», – заявив Попенко.

Експерт наголосив, що державі треба компенсувати витрати на електроенергію для таких людей, бо єдиний варіант для них зігрітись взимку – це електрообігрівачі.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тисяч квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тисяч позовів до боржників. Із суми сукупного боргу 3,7 млрд грн припадає на опалення, 2,8 млрд грн – на гарячу воду.

За даними «Київтеплоенерго», понад 100 тисяч квартир у столиці не здійснили жодної оплати за тепло впродовж минулого опалювального сезону. Близько 150 тисяч клієнтів є системними боржниками – вони понад півроку не сплачують рахунки та не звертаються за врегулюванням ситуації. У комунальному підприємстві уточнюють, що серед боржників є власники елітної нерухомості у центральних районах Києва.

До слова, минулого року Україні прогнозували холодну та темну зиму – тривалі блекаути до 18 годин на добу, колапс енергосистеми, нестачу тепла та електрики навіть для критично важливих об'єктів. Однак найгірші сценарії так і не стали реальністю.

