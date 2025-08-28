Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)

Сибіга: Під час нічного удару Росія також атакувала дипломатів

У ніч на 28 серпня окупаційна армія РФ здійснила масовану атаку на Україну. Під терористичним ударом опинився Київ, де вже відомо про 12 загиблих, серед яких троє дітей. Також у місті багато руйнувань, через російську атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, передає «Главком».

«Під час нічного удару Росія також атакувала дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу», – написав Сибіга.

Глава МЗС також показав фото пошкодженого приміщення.

Покшоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу фото: Андрій Сибіга

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 12 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише три роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.