Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному

Молочному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років

Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів Київської міської прокуратури та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього працівника прокуратури, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула 61-річна жінка.. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на Київську міську прокуратуру.

У прокуратурі зазначили, що старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі нагадали, що ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286-1 КК України, а саме – порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років.

Як писав «Главком», особа, яка перебувала за кермом, Андрій Молочний. Він обіймає посаду головного спеціаліста у відділі органів прокуратури.

Андрій Молочний-молодший: що відомо

Журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook заявив, що Андрій Андрійович Молочний є рідним сином Андрія Сергійовича Молочного – колишнього актора «Файна Юкрайна», який втік до Москви на початку повномасштабної війни, внесений до бази «Миротворця» і активно працює на кремлівську пропаганду, насміхаючись з української мови та українців.

скріншот

«Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу «Файна Юкрайна», – зазначає Андріюк.

На момент скоєння ДТП Молочний-молодший обіймав посаду головного спеціаліста Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Обидва Андрія Молочних, батько і син, згідно з деклараціями, прописані в селі Чубинське. За декларацією, Молочний-молодший володіє квартирою площею 77,5 м², яку він придбав 24 червня 2020 року за нібито 100 тис. грн.

Андрій Молочний-старший: що відомо

скріншот

Андрій Молочний-старший в Україні запам’ятався як резидент проєкту Comedy Club UA, що був адаптацією російського шоу, та зірка популярного скетч-шоу «Файна Юкрайна». Уже в період його активної кар'єри в Україні, комік дозволяв собі неоднозначні висловлювання про українську мову та її носіїв. Він стверджував, що українці, які перебувають за кордоном, є «недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери». Українську мову він вважав «нерозвиненою» і недоцільною для використання у дубляжі чи наукових проєктах, оскільки, на його думку, вона звучить лише у «сільськогосподарському середовищі».

Андрій Молочний родом із Житомирщини, брав участь у КВК під час навчання в Києві. Згодом він став одним з ініціаторів створення української версії Comedy Club. Разом з Антоном Лірником вони створили «Дует імені Чехова», який спочатку виступав у Comedy Club UA, а потім перейшов до московського Comedy Club. Після закриття української версії шоу у 2010 році Молочний намагався реалізувати проєкт в Україні, випустивши стендап-шоу Real Comedy. Паралельно, з 2008 року, він був співпродюсером та актором легендарного шоу «Файна Юкрайна» разом із Сергієм Притулою, яке мало популярність і налічувало 100 епізодів. Після «Файни Юкрайни» гуморист запустив програму «Рюрікі» та з'явився у російському комедійному серіалі «Москвичі».

скріншот

Коли в Україні розпочалась Революція Гідності, Андрій Молочний, як і багато інших прихильників «руського міра», переїхав до Росії. У 2019 році він уже відкрито виявив свій проросійський настрій, опублікувавши в соцмережах допис, де стверджував, що «Києвом ходять фашисти». Він писав: «Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну». Він також висловив сподівання, що «як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті».

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Молочний продовжує працювати на кремлівську пропаганду в російському Comedy Club, насміхаючись з української мови, українців, України та ЗСУ. Дядя Жора підтвердив, що Молочний-старший живе у Москві й займає відповідну проросійську позицію.

Деталі справи

Як зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко, він особисто контролюватиме хід справи.

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – пояснив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події.