Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
Молочному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів Київської міської прокуратури та продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього працівника прокуратури, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула 61-річна жінка.. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави до 20 жовтня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на Київську міську прокуратуру.

У прокуратурі зазначили, що старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Підозрюваного, який на момент вчинення смертельної ДТП був державним службовцем, за результатами службового розслідування звільнено з органів прокуратури», – йдеться у повідомленні.

Ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром
Ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі нагадали, що ввечері 19 липня 2025 року чоловік виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії. Результат його обстеження показав 1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2 проміле.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286-1 КК України, а саме – порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років.

Як писав «Главком», особа, яка перебувала за кермом, Андрій Молочний. Він обіймає посаду головного спеціаліста у відділі органів прокуратури.

Андрій Молочний-молодший: що відомо

Журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Facebook заявив, що Андрій Андрійович Молочний є рідним сином Андрія Сергійовича Молочного – колишнього актора «Файна Юкрайна», який втік до Москви на початку повномасштабної війни, внесений до бази «Миротворця» і активно працює на кремлівську пропаганду, насміхаючись з української мови та українців.

Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному фото 1
скріншот

«Він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця Коростеня (1978 р.н.), який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу «Файна Юкрайна», – зазначає Андріюк. 

На момент скоєння ДТП Молочний-молодший обіймав посаду головного спеціаліста Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Обидва Андрія Молочних, батько і син, згідно з деклараціями, прописані в селі Чубинське. За декларацією, Молочний-молодший володіє квартирою площею 77,5 м², яку він придбав 24 червня 2020 року за нібито 100 тис. грн.

Андрій Молочний-старший: що відомо

Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному фото 2
скріншот

Андрій Молочний-старший в Україні запам’ятався як резидент проєкту Comedy Club UA, що був адаптацією російського шоу, та зірка популярного скетч-шоу «Файна Юкрайна». Уже в період його активної кар'єри в Україні, комік дозволяв собі неоднозначні висловлювання про українську мову та її носіїв. Він стверджував, що українці, які перебувають за кордоном, є «недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери». Українську мову він вважав «нерозвиненою» і недоцільною для використання у дубляжі чи наукових проєктах, оскільки, на його думку, вона звучить лише у «сільськогосподарському середовищі».

Андрій Молочний родом із Житомирщини, брав участь у КВК під час навчання в Києві. Згодом він став одним з ініціаторів створення української версії Comedy Club. Разом з Антоном Лірником вони створили «Дует імені Чехова», який спочатку виступав у Comedy Club UA, а потім перейшов до московського Comedy Club. Після закриття української версії шоу у 2010 році Молочний намагався реалізувати проєкт в Україні, випустивши стендап-шоу Real Comedy. Паралельно, з 2008 року, він був співпродюсером та актором легендарного шоу «Файна Юкрайна» разом із Сергієм Притулою, яке мало популярність і налічувало 100 епізодів. Після «Файни Юкрайни» гуморист запустив програму «Рюрікі» та з'явився у російському комедійному серіалі «Москвичі».

Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному фото 3
скріншот

Коли в Україні розпочалась Революція Гідності, Андрій Молочний, як і багато інших прихильників «руського міра», переїхав до Росії. У 2019 році він уже відкрито виявив свій проросійський настрій, опублікувавши в соцмережах допис, де стверджував, що «Києвом ходять фашисти». Він писав: «Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну». Він також висловив сподівання, що «як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті».

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Молочний продовжує працювати на кремлівську пропаганду в російському Comedy Club, насміхаючись з української мови, українців, України та ЗСУ. Дядя Жора підтвердив, що Молочний-старший живе у Москві й займає відповідну проросійську позицію.  

Деталі справи

Як зазначив генеральний прокурор Руслан Кравченко, він особисто контролюватиме хід справи. 

«Ми будемо наполягати на застосуванні запобіжного заходу, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – пояснив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у столиці сталася резонансна ДТП за участю працівника прокуратури – чоловік наїхав на жінку просто на тротуарі й одразу після цього зник з місця події. 

Теги: прокуратура ДТП Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Житловий комплекс бізнес-класу River Stone розташований на вулиці Дніпровська набережна
Закрита набережна біля ЖК River Stone стала доступною для всіх: чому так вирішив суд
19 серпня, 13:21
Відправлення з Києва та Дніпра поїздом № 220/219 заплановане на 25, 28, 30 та 31 серпня
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди
20 серпня, 13:08
Наслідки ворожого обстрілу у Києві
Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну
28 серпня, 13:51
Святошинський район Києва накрив стовп диму
Святошинський район столиці затягнуло димом після ракетного удару
7 вересня, 06:36
На місці інциденту працюють рятувальні та комунальні служби
Кличко: у Києві шукають третю жертву російської атаки (відео)
7 вересня, 09:26
У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
10 вересня, 03:22
Вікторії Гребенюк було 32 роки
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
7 вересня, 17:59
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух Броварським проспектом частково обмежено до 3 жовтня (схкма)
15 вересня, 13:03
Один із солістів «Музики чуттів» – Фелікс Клізер, всесвітньовідомий валторніст із Німеччини, який грає на інструменті ногами
До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
Вчора, 22:29

Новини

Голова Європарламенту прибула до Києва
Голова Європарламенту прибула до Києва
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
Столичний метрополітен відреагував на скандал через заборону собаці Міші заходити в укриття
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua