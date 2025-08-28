Головна Київ Новини
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
У Києві станом на 11:13 28 серпня відомо про 13 загиблих через російську атаку
фото: Reuters

Найменшій дитині, яка загинула через російську атаку, було лише два роки

Завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив він.

Варто зазначити, що голова МВС України Ігор Клименко повідомив про 13 загиблих внаслідок російського обстрілу. Серед загиблиз у Києві – троє дітей, найменшій дівчинці, за словами Клименка, було лише два роки.

Також повідомлялось, що після чергової масованої комбінованої атаки Росії на Київ рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. До робіт залучено авіацію. Гелікоптери ДСНС допомагають гасити масштабні пожежі, які виникли в результаті влучань

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир.

Каллас наголосила, що поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. «Нічна атака на Київ свідчить про свідомий вибір ескалації конфлікту та зневагу до мирних зусиль. Росія повинна припинити вбивства та розпочати переговори», – каже вона.

Зауважимо, через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 13 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише два роки.

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. У Києві розгорнуто оперативні штаби для допомоги всім постраждалим.

Теги: рятувальники обстріл смерть Київ ракетна атака діти

