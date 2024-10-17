Шмигаль назвав основні кроки для розмінування України

Українська влада планує до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території

Приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на конференції з питань протимінної діяльності в Україні, що проходить у Лозанні.

«Наша головна амбітна мета – аби до 2033 року ми обстежили абсолютну більшість потенційно замінованої території, і Україна була чистою від мінного сміття», – каже він.

Як зазначив очільник українського уряду, щоб розмінувати нашу країну потрібно:

створити повноцінну систему управління протимінною діяльністю;

сформувати довгострокову міжнародну коаліцію розмінування України;

розширити виробництво машин із розмінування, а також використання інноваційних методів та технологій;

підвищити обізнаність громадськості про заміновані території, а також інформувати людей про ризики.

Нагадаємо, виробник промислових дронів Prodrone планує постачати в Україну безпілотники, які будуть використовуватися для розмінування території. Вказані апарати здатні пересуватися над поверхнею землі на висоті близько пів метра.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів дозволив утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціальних мобільних комплексів на місці розмінування.

До слова, з початку 2024 року українські сапери звільнили від вибухонебезпечних предметів та повернули у господарське використання майже 157 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.