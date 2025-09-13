«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад

Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня

«Укрзалізниця» запустила поїзд Кременчук – Київ

«Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №795/796 за маршрутом Кременчук – Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізниця».

Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня.

З Кременчука він вирушатиме о 06:00 і прибуватиме до Києва об 11:28. Зворотний рейс із Києва починатиметься о 12:33 з прибуттям до Кременчука о 18:04.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також на станції Видубичі-Трипільські в межах Києва. У складі поїзда – купейні та плацкартні вагони, переобладнані для сидячих місць.

