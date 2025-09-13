Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня
фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запустила поїзд Кременчук – Київ

«Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №795/796 за маршрутом КременчукКиїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізниця».

Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня.

З Кременчука він вирушатиме о 06:00 і прибуватиме до Києва об 11:28. Зворотний рейс із Києва починатиметься о 12:33 з прибуттям до Кременчука о 18:04.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Знам’янка, ім. Тараса Шевченка, Корсунь-Шевченківський, а також на станції Видубичі-Трипільські в межах Києва. У складі поїзда – купейні та плацкартні вагони, переобладнані для сидячих місць.

Нагадаємо, з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Нові міжнародні маршрути дозволять пасажирам подорожувати до міст ЄС без пересадок.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Київ Кременчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Департамент фінансів КМДА рекомендує Кличку переглянути тарифну політику та встановити нові ціни на перевезення з урахуванням економічної ситуації
Кличко відповів на чутки про подорожчання проїзду
9 вересня, 14:59
Інформація про іноземні компоненти в російській ракеті вже була передана міжнародним партнерам для вжиття санкцій.
«Іскандер», який вдарив по Кабміну, містив іноземні компоненти
9 вересня, 05:46
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
4 вересня, 15:54
Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові
У Києві може з'явитися вулиця Андрія Парубія: зареєстровано петицію
1 вересня, 15:18
Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала вісім годин
30 серпня, 06:27
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
У Києві відкриється другий вестибюль станції метро «Іподром»: дата
29 серпня, 17:51
Цієї ночі ворог прицільно вдарив по потягу
«Укрзалізниця» повідомила, як курсують потяги країною після нічної атаки
28 серпня, 13:28
На Набережному шосе, поблизу моста Метро, стався прорив труби
У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби
27 серпня, 13:26
Обмеження триватимуть з 10:00 до 16:00 в напрямку від моста Метро до Поштової площі
Рух транспорту Набережним шосе тимчасово обмежено (схема)
20 серпня, 08:07

Новини

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд: розклад
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
Продовольчі ярмарки у Києві 13-14 вересня: де можна придбати фермерські продукти
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити
На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)
На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua