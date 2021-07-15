Ексдиректора наукової установи звинувачують у знищенні бомбосховища на Печерську

Бомбосховище на вул. Лютеранській було знищено протягом 2015–2016 років

Під час будівельних робіт було знищено бомбосховище по вул. Лютеранській.

Повідомлено про підозру колишньому директору Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», службова недбалість якого призвела до знищення бомбосховища у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків директором установи щодо збереження майна, яке перебуває на балансі цієї організації, протягом 2015–2016 років у результаті будівництва, організованого приватним товариством, знищено захисну споруду (бомбосховище) по вул. Лютеранській, яку відповідно до відомостей номерного обліку сховищ І-IV класів Києва віднесено до 3-го класу.

Внаслідок знищення бомбосховища порушено систему цивільного захисту населення столиці та заподіяно державі шкоду у розмірі 2,3 млн грн.

Наразі колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції за оперативного супроводу Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Досудове розслідування триває, встановлюють коло осіб, безпосередньо винних у знищенні захисної споруди, та з’ясування обставин, за яких будівля, де була розташована захисна споруда, вибула з державної власності.

Нагадаємо, у квітні цього року Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказані адресні місця укриттів (бомбосховищ) у підземному просторі.

Раніше повідомляли, що сотні захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ) столиці не готові до використання за прямим призначенням.