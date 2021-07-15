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    Ексдиректора наукової установи звинувачують у знищенні бомбосховища на Печерську

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    Бомбосховище на вул. Лютеранській було знищено протягом 2015&ndash;2016 років - Ексдиректора наукової установи звинувачують у знищенні бомбосховища на Печерську
    Бомбосховище на вул. Лютеранській було знищено протягом 2015–2016 років
    Фото з: відкритих джерел

    Під час будівельних робіт було знищено бомбосховище по вул. Лютеранській.

    Повідомлено про підозру колишньому директору Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості», службова недбалість якого призвела до знищення бомбосховища у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків директором установи щодо збереження майна, яке перебуває на балансі цієї організації, протягом 2015–2016 років у результаті будівництва, організованого приватним товариством, знищено захисну споруду (бомбосховище) по вул. Лютеранській, яку відповідно до відомостей номерного обліку сховищ І-IV класів Києва віднесено до 3-го класу.

    Внаслідок знищення бомбосховища порушено систему цивільного захисту населення столиці та заподіяно державі шкоду у розмірі 2,3 млн грн.

    Наразі колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України.

    Викрито злочин прокурорами спільно зі слідчими Печерського управління поліції за оперативного супроводу Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

    Досудове розслідування триває, встановлюють коло осіб, безпосередньо винних у знищенні захисної споруди, та з’ясування обставин, за яких будівля, де була розташована захисна споруда, вибула з державної власності.

    Нагадаємо, у квітні цього року Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказані адресні місця укриттів (бомбосховищ) у підземному просторі.

    Раніше повідомляли, що сотні захисних споруд цивільного захисту (бомбосховищ) столиці не готові до використання за прямим призначенням.

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    Теги: прокуратура Київ кримінал бомбосховища злочин
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    Ексдиректора наукової установи звинувачують у знищенні бомбосховища на Печерську