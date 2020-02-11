«Бориспіль» купить дві машини для протикригової обробки літаків за 2,6 млн грн



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Телескоп машини для деайсингу здатен піднімати розприскувач до 21 м над землею

Естонська компанія має поставити машини цьогоріч

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 3 лютого за результатами тендера замовило компанії «Baltic Sky OÜ» (Естонія) спеціалізованої техніки для протикригової обробки повітряних суден на 2,64 млн євро. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Цьогоріч мають поставити дві нові машини для де/анти айсингу Elephant Beta Flex-liner виробництва компанії «Vestergaard Company A.S.» (Данія) на шасі Volvo FE 280 4×2 Євро 6 по 1,28 млн євро. Телескоп цієї машини здатен піднімати розприскувач до 21 м над землею. Кожна машина має по два баки об’ємом 2 тис. л та по одному баку об’ємом 4 тис. л для протильодотворної рідини, а також бак для води із підігрівом.

Ще 82 тис. євро піде на запчастини, інструменти, відеореєстратор, тренажер-симулятор, софт, два монітори, комп’ютер, крісло і стіл, а 700 євро – на навчання персоналу.

Строк гарантії на машини становить два роки, а на баки – п’ять років після поставки.

Ціна угоди всього на 0,05% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 2,64 млн євро.

Естонською «Baltic Sky OÜ» зі статутним капіталом 2 500 євро володіє Леонід Шуралєв, який входить у правління фірми «RETN Baltic» (Естонія) із групи «RETN». Заснований росіянами «РЕТН» є одним із найбільших у світі міжнародних магістральних операторів. У 2019 році повідомлялось, що його купив «Ростелеком», але сам «РЕТН» це заперечив.

Із 2018 року «Baltic Sky» виграла чотири підряди тільки «Борисполя» на 3,7 млн євро.

Єдиним конкурентом із такою самою машиною було київське ТОВ «НТП «Трансінвест» директора Максима Ковальчука з анексованого Росією Криму, причому ніхто не знижував ціну на торгах.

«Трансінвест» фігурує у кримінальних справах, зокрема ГПУ, НАБУ і Донецької поліції.

Джерело: Наші гроші