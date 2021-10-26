Поліція Києва замовила реконструкцію кінологічного центру за 37 млн грн

Реконструкцію виконає учасник «Великої реставрації»

Головне управління Національної поліції в Києві 12 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Класика комфорту» реконструкцію кінологічного центру на вул. Федора Кричевського, 21-А за 37,04 млн грн. Про це повідомляється в Prozorro.

Зокрема, буде влаштовано фундамент, підлогу, покрівлю, стіни, систему опалення, вентиляцію, каналізацію, водопостачання, встановлять вікна, двері, огорожу тощо.

Найбільша сума – 18,33 млн грн – піде на матеріальні ресурси. Вартість устаткування складе 3,18 млн грн, зарплата – 4,14 млн грн, прибуток фірми – 1,13 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі становила 39,07 млн грн. Тобто економія склала трохи більше 6%.

На торгах меншу від переможця суму запропонувало ТОВ «Спецсервіс АДС» – 34,71 млн грн. Але ця пропозиція була відхилена, оскільки фірма після розкриття пропозицій не виправила виявлені замовником невідповідності в документах.

Більшою від переможця виявилася пропозиція ТОВ «Грант буд-трейд» Артема Годяцького – 38,82 млн грн. Ця фірма повідомила, що вважає, що тендерна пропозиція учасника ТОВ «Класика комфорту» не відповідає технічним вимогам. Зокрема, на думку «Грант буд-трейд», «Класика комфорту» надала розцінки, що не відповідають прямим розцінкам, які повинні бути застосовані у відомості обсягів робіт та які можна розцінювати як недостовірну інформацію.

Водночас, ГУ Національної поліції у Києві вирішило, що пропозиція ТОВ «Класика комфорту» відповідає технічним вимогам тендерної документації.

Нагадаємо, влітку Національна музична академія України імені П.І. Чайковського (Київська консерваторія) за переговорною процедурою віддала ТОВ «Класика комфорту» 307 млн грн у рамках «Великої реставрації».

Джерело: Наші гроші