Бориспільська колонія нехтує законами: виявлено численні порушення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура провела перевірку у Бориспільській виправній колонії

Прокуратурою Київської області виявлено численні порушення вимог законодавства в Бориспільській виправній колонії. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Бориспільською місцевою прокуратурою під час проведення комплексної перевірки в державній установі «Бориспільська виправна колонія (№ 119)» із залученням відповідних фахівців виявлено численні порушення вимог законодавства щодо матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених. Також, наявні факти порушення вимог законодавства про охорону праці, оскільки засуджені не забезпечені засобами індивідуального захисту, рукавицями, спецодягом та взуттям. Мають місце суттєві недоліки щодо проведення із засудженими соціально-виховної та психологічної роботи. Виявлено порушення вимог протипожежного законодавства», - йдеться в повідомленні.

Реагуючи на вказані порушення місцевою прокуратурою внесено вказівку, яка на даний час перебуває на розгляді.

Нагадаємо, що Бориспільською місцевою прокуратурою за результатами перевірок у вказаній колонії розпочато 3 кримінальні провадження – за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), за ч. 1 ст. 271 КК України (порушення вимог законодавства про охорону праці) та за ч. 1 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю), досудове розслідування у них триває.

Робота щодо забезпечення дотримання прав засуджених та законності в установах виконання покарань області продовжується та перебуває на особливому контролі керівництва прокуратури області.