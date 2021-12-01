Бориспільському експресу виповнилося три роки. Скільки пасажирів вже перевезено

Відстань від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту експрес долає менш як за 50 хвилин

Від початку 2021 року понад 600 тис. пасажирів обрали Kyiv Boryspil Express

30 листопада виповнилося три роки з початку курсування Kyiv Boryspil Express. Так, за вказаний період швидкісний експрес Київ-Пасажирський – «Бориспіль» перевіз майже 2 млн пасажирів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зручне залізничне сполучення Центрального залізничного вокзалу Києва з Міжнародним аеропортом «Бориспіль» в цьому році обрало понад 600 тис. пасажирів.

Відстань від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту експрес долає менш як за 50 хвилин, роблячи дві зупинки.

Наразі експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 23 рейси туди та зворотно. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці».

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок працюють дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції «Дарниця» квитки можна придбати в касі №2. Вартість квитка – 80 грн.

Нагадаємо, що у 2020 році Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту «Видубичі» та організувала зупинку Kyiv Boryspil Express в цьому пункті. У рамках реконструкції станції було побудовано нову високу пасажирську платформу довжиною 108 м, сходи та касовий павільйон, а також змонтовано навіс платформи з водостічною системою над виходом зі станції метрополітену.