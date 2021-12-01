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    Бориспільському експресу виповнилося три роки. Скільки пасажирів вже перевезено

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    Відстань від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту експрес долає менш як за 50 хвилин - Бориспільському експресу виповнилося три роки. Скільки пасажирів вже перевезено
    Відстань від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту експрес долає менш як за 50 хвилин
    фото: аеропорт «Бориспіль»

    Від початку 2021 року понад 600 тис. пасажирів обрали Kyiv Boryspil Express

    30 листопада виповнилося три роки з початку курсування Kyiv Boryspil Express. Так, за вказаний період швидкісний експрес Київ-Пасажирський – «Бориспіль» перевіз майже 2 млн пасажирів. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Зручне залізничне сполучення Центрального залізничного вокзалу Києва з Міжнародним аеропортом «Бориспіль» в цьому році обрало понад 600 тис. пасажирів.

    Відстань від Центрального залізничного вокзалу до аеропорту експрес долає менш як за 50 хвилин, роблячи дві зупинки.

    Наразі експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 23 рейси туди та зворотно. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці».

    Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок працюють дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції «Дарниця» квитки можна придбати в касі №2. Вартість квитка – 80 грн.

    Нагадаємо, що у 2020 році Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту «Видубичі» та організувала зупинку Kyiv Boryspil Express в цьому пункті. У рамках реконструкції станції було побудовано нову високу пасажирську платформу довжиною 108 м, сходи та касовий павільйон, а також змонтовано навіс платформи з водостічною системою над виходом зі станції метрополітену.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця вокзал
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    Бориспільському експресу виповнилося три роки. Скільки пасажирів вже перевезено