Названо дату відновлення роботи експреса до «Борисполя»
Спочатку курсування експреса відновиться частково
Керівник Укрзалізниці Іван Юрик анонсував відновлення роботи експреса Kyiv Boryspil Express, що з’єднує Центральний залізничний вокзал в Києві з Міжнародним аеропортом «Бориспіль».
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«До довгоочікуваного відновлення авіарейсів - дві гарні новини: запуск Kyiv Boryspil Express з 15 червня та відкриття нової зупинки «Видубичі», - написав Юрик.
Відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі «Видубичі».
Він додав, що на першому етапі частково відновиться курсування експреса з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів збільшиться й кількість рейсів експресу на добу.
Як повідомлялося, Укрзалізниця завершила реконструкцію залізничної станції «Видубичі» у Києві та створила на її базі транспортний хаб.
У рамках реконструкції станції було побудовано нову високу пасажирську платформу довжиною 108 м, сходи та касовий павільйон, а також змонтовано навіс платформи з водостічною системою над виходом зі станції метрополітену. Крім цього, облаштовано електроосвітлення, гучномовне оповіщення, інформаційні табло та благоустрій території з дотриманням всіх необхідних вимог для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Також буде встановлено пересувну платформу.