Броварський проспект капітально відремонтують



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Відремонтують ділянку від Лівобережної площі до шляхопроводу вулиці Кіото

Здійснити роботи заплановано за 13 місяців

Броварський проспект від Лівобережної площі до шляхопроводу вулиці Кіото капітально відремонтують. Відповідний робочий проект затверджено розпорядженням Київської міської держадміністрації із урахуванням експертного звіту ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

Зокрема, проектом передбачено капітальний ремонт проїжджої частини, капітальний ремонт тротуарів, будівництво велосипедної доріжки, влаштування сучасного освітлення, ремонт та будівництво дощової каналізації, благоустрій прилеглої території.

Розрахункова швидкість цієї магістральної вулиці районного значення із 6-8 смугами руху в обох напрямках – 80 км/год. Здійснити роботи заплановано за 13 місяців.

Фінансування капітального ремонту Броварського проспекту здійснюватиметься відповідно до столичного бюджету та Програм економічного і соціального розвитку Києва на відповідні роки.

Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.