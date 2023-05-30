Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі: є постраждалі, одна людина загинула

Рятувальники евакуювали з будинку 20 осіб

У Голосіївському районі, де внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці, одна людина загинула, ще три отримали поранення. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, рятувальники наразі евакуювали з будинку 20 осіб. Одну літню жінку госпіталізують медики. Ще двом постраждалим надано допомогу на місці.

Київська міська військова адміністрація додала, що два верхні поверхи будинку зруйновані, під завалами, можливо, ще є люди. Інформація уточнюється.

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Нагадаємо, що цієї ночі повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці: Дарницькому, Голосіївському, Печерському, Подільському та Святошинському. Унаслідок цієї атаки виникли пожежі в житлових будинках, є постраждалі.

У Голосіївському районі через загоряння в багатоповерхівці проведено евакуацію мешканців.

Також уламки безпілотника впали на територію одного з підприємств у Святошинському районі Києва.