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У Києві перейменовано ще дві вулиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві перейменовано ще дві вулиці
У свої 27 років майор Андрій Верхогляд вже командував батальйоном, який у перші місяці, стримував окупантів на підступах до Києва
фото: Вечірній Київ

Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів

Сьогодні Київрада дерусифікувала ще дві вулиці столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Відтепер вулиця Драгомирова у Печерському районі називається іменем Андрія Верхогляда – майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи нашу державу», – йдеться в повідомленні.

Андрій Верхогляд – легендарний комбат 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрія Верхогляда з позивним «Лівша».

У свої 27 років майор Верхогляд вже командував батальйоном, який у перші місяці широкомасштабного вторгнення, стримував окупантів на підступах до Києва. Після деокупації «чорні запорожці» боронили Донеччину: стояли на позиціях на Світлодарській дузі. Саме там, 22 червня під час боїв з «вагнерівцями», й загинув Герой України Андрій Верхогляд.

Крім того, депутати увічнили на карті Києва і назву героїчного підрозділу Карпатська Січ. На честь цього підрозділу перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі столиці.

Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

Нагадаємо, нещодавно Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць.

До слова, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

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Теги: Віталій Кличко Київ Київрада вулиця

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