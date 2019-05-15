Будівельний скандал під Києвом: забудовник зносить «приймальню» нардепів (фото)



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Фото: Михайлина Скорик, Facebook

Мешканці Ірпеня протестують проти дій забудовника

В Ірпені, який славиться будівельними скандалами, сьогодні вранці стався черговий інцидент на будівництві.

Забудовник за допомогою екскаватора зносить вагончик з написами «громадська приймальна» двох нардепів, яким мешканці житлового комплексу «Затишний» намагаються захистити свій двір від будівництва дороги до висотки, що будується. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка і громадська активістка Ірпеня Михайлина Скорик.

«5:30 ранку. Ірпінь. Забудовник за допомогою екскаватора обмотує та викрадає вагончик з написами «громадська приймальна» депутатів Павло Кишкар та Андрій Іллєнко… Нагадаю, цим вагончиком мешканці ЖК Затишний намагаються захистити свій досі тупиковий двір від потоку в 200-300 машин, які мають поїхати до висотки на 500 квартир», - написала вона.

На виклик людей на місце прибули правоохоронці. «…Екскаватор, який розбудив людей о 5 ранку, виявився нічий. Зараз люди стоять, протестують. На 11:30 має приїхати міська влада», - розповіла Скорик.

Нагадаємо, у лютому цього року активісти кількох різних організацій з Ірпеня пікетували у столиці будівлю Київської облдержадміністрації, а також Київську обласну прокуратуру. Близько 250 учасників акції вимагали від обласної влади припинити підтримку незаконної хаотичної забудови міста, а також притягнути до відповідальності причетних до неї чиновників,