Будівлю Фонду держмайна «замінували» під час розгляду питання «Центренерго»



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Вибухотехніки обстежують будівлі Фонду держмайна

У будівлі Фонду держмайна сьогодні проходить засідання наглядової ради ПАТ «Центренерго»

Сьогодні, 12 березня, близько 11-ї години поступив анонімний дзвінок про замінування будівлі Фонду державного майна.

Про це повідомляє пресслужба ФДМ на своїй сторінці у Facebook.

«Це сталося під час засідання наглядової ради ПАТ «Центренерго», де мали розглянути, на виконання рішення уряду, питання зміни директора підприємства», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого глава уряду Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії «Центренерго» і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Після цього за позовом одного із членів наглядової ради «Центренерго» суд заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції «Центренерго», зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка.

ЗМІ пов’язують діяльність «Центренерго» і його теперішнього менеджменту з олігархом Ігорем Коломойським.

4 березня Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

Колишня народна депутатка та радниця експрем’єр-міністра України Олексія Гончарука Світлана Заліщук назвала заміну керівництва компанії «Центренерго» однією з причин відставки уряду.