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Протести в Грузії та падіння уламків «Шахеда» на будинок в Києві: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Протести в Грузії та падіння уламків «Шахеда» на будинок в Києві: головне за ніч
У Грузії поновились протести
фото з відкритих джерел

Вчора ввечері в Грузії поновилися масові акції протестів проти відходження країни від європейського шляху

Мітингувальники в Тбілісі поновили протести, США призупинили стратегічне партнерство з Грузією, Трамп номінував на пост посла США у Франції свого свата, який раніше мав судимість, окупанти на човнах форсували річку Оскіл на Харківщині, у Києві уламки БПЛА пошкодили житловий будинок. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 грудня, щоб ви були в курсі подій:

У Грузії поновились масові протести

Вчора ввечері в Грузії поновилися масові акції протестів проти відходження країни від європейського шляху.

На проспекті Руставелі в Тбілісі під будівлею парламенту зібралися противники проросійської партії «Грузинська мрія» та чинного уряду. Люди виступають проти рішення проросійської партії «Грузинська мрія» відмовитись від переговорів про вступ Грузії до ЄС.

Учасники акції перекрили проїжджу частину центрального проспекту грузинської столиці.

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією

Сполучені Штати Америки оголосили про призупинення стратегічного партнерства з Грузією. Причиною є відмова грузинської влади від переговорів щодо вступу до Євросоюзу та силовим розгоном акцій протесту.

Держдеп зазначає, що рішення правлячої партії «Грузинська мрія» призупинити євроінтеграційний процес суперечить обіцянкам, даним народу Грузії, і підвищує вразливість країни перед впливом РФ.

Крім того, США засудили застосування сили проти протестувальників у Тбілісі та закликали всі сторони забезпечити мирний характер демонстрацій. 

Трамп номінував на пост посла США у Франції свого свата, який раніше мав судимість

Видання The Hill пише, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп номінував свого свата Чарльза Кушнера на пост посла США у Франції.

Чарльз Кушнер відомий як засновник фірми з нерухомості Kushner Companies і як колишній адвокат. Він також був призначений членом Меморіальної ради США з питань Голокосту і входить до складу опікунської ради Нью-Йоркського університету, де зараз вчиться молодший син Трампа – Баррон.

При цьому The Hill нагадує, що Кушнер відсидів два роки у в'язниці, а потім вийшов на волю після того, як визнав себе винним у 2004 році за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків, брехні Федеральній виборчій комісії та помсті федеральному свідку. Трамп помилував Кушнера в останній місяць свого президентства.

Окупанти на човнах форсували річку Оскіл на Харківщині

Російські окупаційні війська знову форсували річку Оскіл на Харківщині. Як повідомляє DeepState, це сталося біля населеного пункту Масютівка. 

Ще один плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл утворився біля Масютівки. Кацапи намагаються укріпитися південніше Дворічної.

Крім того, біля Новомлинська російські загарбники спробували вийти на Фиголівку. Ворог зазнав невдачі. 

У Києві уламки БПЛА пошкодили житловий будинок

Під час чергової нічної атаки ворога у Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА.

Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна.

Також загорілось кілька автівок у дворі житлового будинку.

Інформації про постраждалих поки немає.

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Теги: Київ США Дональд Трамп Грузія дрон

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