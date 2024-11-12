Заступник командира третьої штурмової розповів, як ставиться до ідеї розформування ТЦК

На думку Жоріна, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості

Ідея розформувати ТЦК і запровадити якусь нову цивільну структуру – «пустий популізм, не вартий обговорення». Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

«Замість того, щоб вирішити проблему, хочуть створити нову. У вигляді нової структури, з х** знає яким статусом та принципами роботи. Яким чином, на яких підставах вона буде мобілізовувати людей, неясно», – зазначив військовий.

На думку Жоріна, проблема полягає не в самій структурі під назвою ТЦК, а в її корумпованості. Тому Жорін закликав можновладців боротися з корупцією, а не придумувати нові установи, які, за його міркуванням, будуть «такі ж корумповані, ще й абсолютно неефективні».

Нагадаємо, Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати територіальні центри комплектування й створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі «Новини.Live». Народна обраниця зазначила, Міністерство оборони вже працює над створенням рекрутингових центрів замість ТЦК. Яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військкоматів пропонується «скоротити» та направити на фронт. За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошенню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили групу осіб, яка видавала себе за працівників ТЦК та поліцейських. Зловмисники вимагали гроші з чоловіків призовного віку.

Як повідомлялося, до суду направлено обвинувальний акт щодо працівника одного з ТЦК та СП Одеської області, який під час тимчасової окупації правобережжя Херсонщини співпрацював з росіянами.

До слова, в Україні більшає боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. Понад 21 тис. проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні за даними Міністерства юстиції. Це вже у два рази більше, ніж за весь 2023 рік.