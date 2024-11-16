У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Зафіксовано два пуски крилатих ракет у напрямку Чернігівської області

Увечері 16 листопада в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, о 15:36 військові зафіксували активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку. Тоді українців попередили, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Потім у Повітряних силах додали, що ракетна небезпека існує у Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Станом на 16:46 загроза вже стосувалася Київської і Черкаської областей.

Мапа тривог 16 листопада станом на 16:55 фото: alerts.in.ua

При цьому військові уточнили, що станом на 16:50 зафіксували як мінімум два пуски крилатих ракет у напрямку Чернігівської області. Перша швидкісна ціль летіла о 16:44.

Паралельно, о 16:48 у Київській міській військовій адміністрації теж підтвердили ракетну небезпеку.

«Увага! Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування ракетного озброєння! Прямуйте до укриттів», – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, у ніч проти 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві.

Також унаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств.

Як повідомлялося раніше, внаслідок масованої атаки РФ зранку, 13 листопада, на Київщині постраждала одна людина, є руйнування. Зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини.