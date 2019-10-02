Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)
2 жовтня журналісти не побачили жодного робітника на будівництві Шулявського шляхопроводу
У середу, 2 жовтня, на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.
Станом на 11:00, у розпал робочого дня, на будівництві не було ні одного робітника. Техніка стоїть без руху, деяка зачохлена або законсервована. Про це повідомляють Українські новини.
Будматеріали не підвозяться, бетоновозів також не видно, а на нові прольоти арматуру не в'яжуть. Два бетонних прольоти залили ще влітку. З тих пір ніяких істотних зрушень на будівництві немає.
Зазначимо, щодня в районі Шулявського мосту виникає затор із сотні автомобілів.
Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».
29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.
26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.