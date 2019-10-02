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    Новини

    Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)

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    На Шулявському шляхопроводі не проводяться будівельні роботи - Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)
    На Шулявському шляхопроводі не проводяться будівельні роботи
    Фото: Українські новини

    2 жовтня журналісти не побачили жодного робітника на будівництві Шулявського шляхопроводу

    У середу, 2 жовтня, на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.

    Станом на 11:00, у розпал робочого дня, на будівництві не було ні одного робітника. Техніка стоїть без руху, деяка зачохлена або законсервована. Про це повідомляють Українські новини.

    Будматеріали не підвозяться, бетоновозів також не видно, а на нові прольоти арматуру не в'яжуть. Два бетонних прольоти залили ще влітку. З тих пір ніяких істотних зрушень на будівництві немає.

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    Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)
    Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)
    Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)

    Зазначимо, щодня в районі Шулявського мосту виникає затор із сотні автомобілів.

    Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

    Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби»

    29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

    26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.

    Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.
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