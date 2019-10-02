Будівництво Шулявського шляхопроводу зупинилося (фото)



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На Шулявському шляхопроводі не проводяться будівельні роботи Фото: Українські новини

2 жовтня журналісти не побачили жодного робітника на будівництві Шулявського шляхопроводу

У середу, 2 жовтня, на будівництві Шулявського шляхопроводу не проводяться жодні роботи.

Станом на 11:00, у розпал робочого дня, на будівництві не було ні одного робітника. Техніка стоїть без руху, деяка зачохлена або законсервована. Про це повідомляють Українські новини.

Будматеріали не підвозяться, бетоновозів також не видно, а на нові прольоти арматуру не в'яжуть. Два бетонних прольоти залили ще влітку. З тих пір ніяких істотних зрушень на будівництві немає.

Зазначимо, щодня в районі Шулявського мосту виникає затор із сотні автомобілів.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

29 липня мер Києва Віталій Кличко заявив про проблеми зі знесенням приміщення цеху заводу «Більшовик», в якому зараз діє секондхенд, «Фонд держмайна гальмує процес. У них різні відмовки, мовляв його неможливо знести», – заявив він.

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року. Він також зазначив, що нарешті буде вирішене питання знесення 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зробити один зі з’їздів з нового моста.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

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