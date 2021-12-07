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    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)

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    Загорання сталося&nbsp;в одноповерховому металевому шиномонтажі - У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    Загорання сталося в одноповерховому металевому шиномонтажі
    фото: ДСНС

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни

    6 грудня сталася пожежа у приміщенні шиномонтажу на вул. Радужній, 27-Б у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 21:55. На місці рятувальники встановили, що в одноповерховому металевому шиномонтажі виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч розташоване приміщення кафе.

    Пожежу було ліквідовано о 22:44.

    Внаслідок пожежі пошкоджено шиномонтажне обладнання, особисті речі, меблі, шини на площі 10 кв. м, закопчено стіни та стелю, згоріло та розібрано покрівлю на площі 120 кв. м.

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    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)
    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)

    На місці працювало три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни.

    Як повідомлялося, 6 грудня ввечері столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в квартирах, внаслідок однієї одна особа загинула, а в іншому випадку двоє осіб було врятовано.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)