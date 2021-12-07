У Києві пожежа знищила шиномонтаж і пошкодила кафе (фото)

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни

6 грудня сталася пожежа у приміщенні шиномонтажу на вул. Радужній, 27-Б у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 21:55. На місці рятувальники встановили, що в одноповерховому металевому шиномонтажі виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч розташоване приміщення кафе.

Пожежу було ліквідовано о 22:44.

Внаслідок пожежі пошкоджено шиномонтажне обладнання, особисті речі, меблі, шини на площі 10 кв. м, закопчено стіни та стелю, згоріло та розібрано покрівлю на площі 120 кв. м.

На місці працювало три одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні ограни.

Як повідомлялося, 6 грудня ввечері столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в квартирах, внаслідок однієї одна особа загинула, а в іншому випадку двоє осіб було врятовано.