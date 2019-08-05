«Це не сніг»: синоптик розповіла, що насправді випало під Києвом



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Опади на Київщині 5 серпня 2019 р. Фото: Лаврентій Царук, Facebook

Синоптик Діденко заперечила, що на Київщині 5 серпня випав сніг

Синоптик Наталка Діденко прокоментувала повідомлення, які з’явилися у соцмережі, про снігопад на Київщині сьогодні, 5 серпня.

Як пояснила вона на своїй сторінці у Facebook, то не сніг випав, а град.

«Цікаве фото. Але це не сніг, це град. Град - це також зливові опади, але тверді», - написала Діденко.

Раніше у соцмережі повідомили, що сьогодні в Київській області випав невеликий сніг.

Як повідомлялося, в Україну після прохолодного липня йде потепління. Вже з вівторка, 6 серпня, повітря почне прогріватися, очікується +20+27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси.

Нагадаємо, липень у Києві виявився найхолоднішим за останні майже 20 років. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, незвично холодна, як для середини літа температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса. Це викликало зниження температури води у Дніпрі в межах Києва 17-го числа нижче +20,0°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за підсумками липня у столиці.



