Центр Києва перекрили на два дні: де і чому



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Всеукраїнський велодень у Києві 1 червня

Столиця святкує День захисту дітей

У суботу і неділю, 1-2 червня, у зв’язку із заходами до Дня захисту дітей перекриють вулицю Хрещатик.

За інформацією КП «Центр організації дорожнього руху», вулиця Хрещатик буде перекрита:

1 червня із 00:00 до 19:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (з можливістю виїзду з вулиці Прорізної через вулицю Хрещатик у напрямку Бессарабської площі);

з 19:00 1 червня до 23:59 2 червня на цій ділянці без можливості виїзду з вулиці Прорізної.

Також, 1 червня у столиці обмежать рух транспорту у зв’язку із проведенням Всеукраїнського велодня.

Як повідомили організатори заходу, 1 червня рух автотранспорту повністю буде обмежено на ділянках:

із 10:30 до 13:00: Поштова пл. – Володимирський узвіз – Європейська пл. – вул. Хрещатик;

із 10:30 до 12:30: Софійська пл. – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська пл. – Софійська пл. – вул. Михайлівська – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова пл.

Об’їзд організовано за наступною схемою: Вознесенський узвіз у напрямку Подолу; вул. Ярославів Вал, вул. Бульварно-Кудрявська у напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.

За повідомленням організаторів заходу

із 11:20 до 13:30 буде обмежено рух автотранспорту без повного перекриття та виділено праву смугу для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова пл. – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк «Муромець» (фініш).

Об’їзд: вул. Електриків.

Організатори заходу звертаються до водіїв із проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати маршрути завчасно, а також приєднуватись до акції на велосипеді.

Крім того, 1 червня із 12:00 до 22:00 на вул. Рейтарській триватиме соціальний захід РАЙОН #1 Block Party.

У зв’язку із проведенням заходу

1 червня з 06:00 до 23:59 буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів на вул. Рейтарській від будинку № 5 (перехрестя з вул. Золотоворітською) до будинку № 21/13 (перехрестя з вул. Стрілецькою).

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, триватиме з 6:00 до 12:00 1 червня.

Block Party – популярний у Берліні та Барселоні формат вуличних фестивалів, під час яких підприємці одного кварталу перекривають вулицю і влаштовують вечірку.

Як повідомляють ініціатори заходу, у рамках заходу організують зону творчості та музики, майстер-класи, триватимуть лекції та екскурсії, а від локальних закладів, офісів, магазинів – виносні елементи дозвілля та відпочинку.

Особливості даного заходу стане одноденне надання спеціальних пропозицій на товари та послуги локальних брендів, а також проведення дозвілля усіх охочих. Також очікується проведення вуличних активностей (лекції, виставки, музичний супровід із живою музикою тощо).

Частина зібраних коштів буде витрачена на благоустрій вул. Рейтарської.

На час проведення заходу буде забезпечено чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, публічну безпеку і порядок.