  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Центр Києва перекритий для руху транспорту

    • Розсилка
    Центр столиці перекрили&nbsp; через мітинг - Центр Києва перекритий для руху транспорту
    Центр столиці перекрили  через мітинг

    Водіїв просять обирати інші маршрути руху

    У центрі Києва перекрили рух транспорту. Про це повідомляє  поліція Києва.

    Зазначається, що у зв'язку з мітингом «Національного корпусу»  рух транспорту в центрі столиці обмежений. Водіїв просять врахувати цю інформацію і обирати інші маршрути руху.

    Читайте також

    Також повідомляється, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні на Майдані Незалежності проходить акція «Національного корпусу» та «Національних дружин» проти корупції в «Укроборонпромі». У мітингу беруть участь близько п'яти тисяч людей. 

    Нагадаємо, минулого тижня акція «Нацкорпуса» заблокувала рух в центрі Києва, почалася на Майдані і завершилася під Адміністрацією президента. Мітинг супроводжувався флешмобом з іграшковими свинями.

    Учасники акції закликали взяти під варту і заарештувати майно всіх причетних до схем, зокрема, Олега та Ігоря Гладковских, Андрія Рогозу та Віталія Жукова. Крім того, активісти вимагали оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданнями оборонного бюджету.

    Читайте також
    Київ акція активісти Національний корпус поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ