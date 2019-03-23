Центр Києва перекритий для руху транспорту



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Центр столиці перекрили через мітинг

Водіїв просять обирати інші маршрути руху

У центрі Києва перекрили рух транспорту. Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що у зв'язку з мітингом «Національного корпусу» рух транспорту в центрі столиці обмежений. Водіїв просять врахувати цю інформацію і обирати інші маршрути руху.

Також повідомляється, що за порядком стежать 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляв «Главком», сьогодні на Майдані Незалежності проходить акція «Національного корпусу» та «Національних дружин» проти корупції в «Укроборонпромі». У мітингу беруть участь близько п'яти тисяч людей.

Нагадаємо, минулого тижня акція «Нацкорпуса» заблокувала рух в центрі Києва, почалася на Майдані і завершилася під Адміністрацією президента. Мітинг супроводжувався флешмобом з іграшковими свинями.

Учасники акції закликали взяти під варту і заарештувати майно всіх причетних до схем, зокрема, Олега та Ігоря Гладковских, Андрія Рогозу та Віталія Жукова. Крім того, активісти вимагали оприлюднити матеріали кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданнями оборонного бюджету.