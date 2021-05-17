Частина Києва на два дні залишиться без газу: адреси, причина

Мешканцям квартир і будинків потрібно перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами

У вівторок і середу, 18-19 травня, тимчасово буде відключений газ у Святошинському та Солом’янському районах столиці у зв’язку з заміною засувки на розподільному газопроводі середнього тиску. Ремонтні роботи є плановими і проводитимуться на розі проспекту Перемоги та вулиці Дружківської. Про це повідомляє «Київгаз».

Мешканцям квартир та приватних будинків, де буде відключено газ, потрібно перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.

Після завершення ремонтних робіт, за Правилами безпеки систем газопостачання, для оперативного відновлення газопостачання споживачам потрібно надавати безперешкодний доступ представникам АТ «Київгаз» до газових мереж будинків та газових приладів.

Повторний пуск газу буде проводитися за умови присутності господарів або їх представників та відсутності порушень правил безпеки систем газопостачання.

Список адрес, де буде тимчасово припинене газопостачання

Для перегляду натисніть на документ

«Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до необхідності тимчасового обмеження газопостачання. Ми працюємо, щоб безперебійно та безпечно забезпечувати киян природним газом», – зазначили у «Київгазі».

Як повідомлялося, 15 травня у Святошинському районі столиці на бульварі Вернадського стався вибух газу на третьому поверсі житлового багатоповерхового будинку.

У межах розслідування за фактом вибуху в будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, першому заступнику голови правління АТ «Київгаз» та ще чотирьом службовим особам акціонерного товариства – трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці (ч. 2 ст. 272 КК України)

Читайте також: