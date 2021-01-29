Напередодні вихідних частина киян лишилась без води (адреси)

Вода зникла в будинках на десятьох вулицях Києва

Сьогодні, 29 січня, через пошкодження на мережі водопостачання частина Києва залишилась без води. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Софіївська, 23,

вул. Бульварно-Кудрявська, 7Б,

вул. Старонаводницька, 12,

вул. Мічуріна, 53-63,

вул. Острівна, 4, 6, 6А, 8, 11, 15,

вул. Антоновича, 12, 12А,

вул. Лауреатська, 44-82, 43-75,

вул. Солов'їна, 2-16, 3-15,

вул. Йорданська, 20,

пров. Куренівський, 4.

Крім того, Київводоканал попереджає, що у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання з 9:30 30 січня до 07:00 31 січня за адресою:

вул. сім'ї Хохлових, 8.

«Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначив Київводоканал.

Як повідомлялося, 27 січня через аварію на комунікаціях «Київводоканалу» утворився провал на перетині вулиць Саксаганського і Великої Васильківської в центрі Києва.