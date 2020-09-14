Частина Києва залишилася без світла через аварію
Блекаут стався у Святошинському районі столиці
У Києві ввечері 14 вересня відключили електропостачання на десятку вулиць. Блекаут стався у Святошинському районі столиці.
Про це «РБК-Україна» повідомили у ДТЕК «Київські електромережі».
Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі. Наразі персонал компанії працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії – 12 година ночі.
Так, станом на 23:20 світло відсутнє на вулицях:
- Прилужна;
- Ірпінська;
- Феодори Пушиної;
- Чорнобильська;
- проспект Перемоги;
- Львівська;
- Живописна;
- Ушакова;
- Єфремова;
- Василя Стуса;
- Михайла Чалого;
- патріарха Романюка;
- Жовтнева;
- шосе Брест-Литовське:
- селище Катеринівка.
До слова, у Києві боржник за світло погрожував енергетикам зброєю (фото, відео).