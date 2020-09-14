Частина Києва залишилася без світла через аварію



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Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі

Блекаут стався у Святошинському районі столиці

У Києві ввечері 14 вересня відключили електропостачання на десятку вулиць. Блекаут стався у Святошинському районі столиці.

Про це «РБК-Україна» повідомили у ДТЕК «Київські електромережі».

Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі. Наразі персонал компанії працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії – 12 година ночі.

Так, станом на 23:20 світло відсутнє на вулицях:

Прилужна;

Ірпінська;

Феодори Пушиної;

Чорнобильська;

проспект Перемоги;

Львівська;

Живописна;

Ушакова;

Єфремова;

Василя Стуса;

Михайла Чалого;

патріарха Романюка;

Жовтнева;

шосе Брест-Литовське:

селище Катеринівка.

До слова, у Києві боржник за світло погрожував енергетикам зброєю (фото, відео).