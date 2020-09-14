  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Частина Києва залишилася без світла через аварію

    • Розсилка
    Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі - Частина Києва залишилася без світла через аварію
    Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі

    Блекаут стався у Святошинському районі столиці

    У Києві ввечері 14 вересня відключили електропостачання на десятку вулиць. Блекаут стався у Святошинському районі столиці.

    Про це «РБК-Україна» повідомили у ДТЕК «Київські електромережі».

    Відсутність електроенергії пов'язана із аварійним відключенням у мережі. Наразі персонал компанії працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії – 12 година ночі.

    Так, станом на 23:20 світло відсутнє на вулицях:

    • Прилужна;
    • Ірпінська;
    • Феодори Пушиної;
    • Чорнобильська;
    • проспект Перемоги;
    • Львівська;
    • Живописна;
    • Ушакова;
    • Єфремова;
    • Василя Стуса;
    • Михайла Чалого;
    • патріарха Романюка;
    • Жовтнева;
    • шосе Брест-Литовське:
    • селище Катеринівка.

    До слова, у Києві боржник за світло погрожував енергетикам зброєю (фото, відео).

    Київ електроенергія аварія ДТЕК блекаут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies