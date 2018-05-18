Через аварії без води лишилося сім вулиць Києва
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Розсилка
Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 18 пошкоджень
У п’ятницю, 18 травня, сталося 18 пошкоджень мереж холодного водопостачання, які зафіксувала головна диспетчерська «Київводоканалу»
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Дмитрівська, 68 (д/с);
- вул. Круглоуніверситетська, 2/1, 2/1-А, 4, 6-А, 6-Б, 14, 7, 10, 9 (гімназія), 7-А (школа), 3-5;
- пров. Боровий, 1-7;
- вул. Вірменська, 38, 41;
- просп. Науки, 18, 20;
- вул. Туполєва, 20-А, 20-Б;
- вул. Коноплянська, 18, 18-А, 22.
«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.
Як повідомлялося, у зв'язку з плановими ремонтними роботами на вул. Трьохсвятительська буде відключено водопостачання з 22.00 18 травня до 09.00 19 травня.