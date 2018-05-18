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    Через аварії без води лишилося сім вулиць Києва

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    Аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією 18 пошкоджень

    У п’ятницю, 18 травня, сталося 18 пошкоджень мереж холодного водопостачання, які зафіксувала головна диспетчерська «Київводоканалу»

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Дмитрівська, 68 (д/с);
    • вул. Круглоуніверситетська, 2/1, 2/1-А, 4, 6-А, 6-Б, 14, 7, 10, 9 (гімназія), 7-А (школа), 3-5;
    • пров. Боровий, 1-7;
    • вул. Вірменська, 38, 41;
    • просп. Науки, 18, 20;
    • вул. Туполєва, 20-А, 20-Б;
    • вул. Коноплянська, 18, 18-А, 22.

    «Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

    Як повідомлялося, у зв'язку з плановими ремонтними роботами на вул. Трьохсвятительська буде відключено водопостачання з 22.00 18 травня до 09.00 19 травня.

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