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    Потоки брудної води та яма посеред дороги: на столичній вулиці прорвало трубу (фото, відео)

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    Комунальники ліквідовують наслідки аварії - Потоки брудної води та яма посеред дороги: на столичній вулиці прорвало трубу (фото, відео)
    Комунальники ліквідовують наслідки аварії
    Фото: Київавтодор

    На вул. Білицькій обмежено рух через аварію

    Сьогодні, 5 лютого, на вулиці Білицькій у Подільскому районі Києва (масив Куренівка) прорвало трубу. Вода йшла потоком по проїжджій частині дороги.

    Витік води на місці аварії вже ліквідували. Від тиску великої кількості води провалився асфальт, повідомляє «Київ медіа».

    Комунальники розповіли, що прорвало старі зношені труби, які потрібно міняти. Подібні ситуації на цій ділянці траплялися і раніше.

    Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», на вул. Білицькій поблизу будинку №54 стався порив водопроводу.

    На місці працюють аварійні бригади «Київводоканалу». Допомагають ліквідовувати наслідки й працівники ШЕУ Подільського району.

    Через аварію рух на вул. Білицькій обмежено.

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    Потоки брудної води та яма посеред дороги: на столичній вулиці прорвало трубу (фото, відео)
    Потоки брудної води та яма посеред дороги: на столичній вулиці прорвало трубу (фото, відео)
    Потоки брудної води та яма посеред дороги: на столичній вулиці прорвало трубу (фото, відео)

    На час ліквідації прориву сусідні будинки відключені від водопостачання. Обіцяють відновити водопостачання якомога швидше.

    Як повідомлялося, 5 лютого у Києві через аварійні пошкодження на мережі відсутнє водопостачання за низкою адрес.

    Теги: Київ дороги Київводоканал ремонт аварія Київавтодор
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