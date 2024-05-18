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«Укренерго» назвало дві області, в яких завтра можливі відключення світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Укренерго» назвало дві області, в яких завтра можливі відключення світла
19 травня протягом доби можливі аварійні відключення на Полтавщині та Харківщині
фото з відкритих джерел

Причина знеструмлення – проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах

У неділю, 19 травня, аварійні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів можливі лише на Харківщині та Полтавщині. Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових ударів 18 травня», – ідеться у повідомленні.

В інших регіонах відключення не прогнозуються, зауважили у компанії.

Нагадаємо, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

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Теги: енергетика Україна Укренерго відключення

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