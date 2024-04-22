У столиці жінка потрапила під колеса електрички

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці жінка потрапила під колеса електрички
Залізничники повідомили про затримку руху міської кільцевої електрички
фото ілюстративне

Трагедія трапилася між станціями «Русанівка» та «Лівобережна»

Сьогодні, 22 квітня, зранку у Києві під колесами міської кільцевої електрички загинула жінка. На місці події досить довгий час триватимуть слідчі дії, відтак, поїзди затримуватимуться. Про це інформує пресслужба Kyiv City Express. 

Як зазначається інцидент трапився на перегоні між Русанівкою та Лівобережною. Залізничники повідомили про затримку руху міської кільцевої електрички.

«Поїзд 7415 у напрямку Почайни тепер очікуватиме завершення слідчих дій, затримка буде суттєвою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі Святошина в обох напрямках поїзди за розкладом, також виводиться резервний електропоїзд.

 Залізничники закликали киян бути максимально уважними на залізниці та перетинати колії тільки у визначених місцях, переконавшись у відсутності поїзда.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині під колесами поїзда загинула 17-річна дівчина, яка перебігала залізничний переїзд. Трагедія сталася в селі Чорнорудка Вчорайшенської громади 29 березня. Приблизно о 21:50 пасажирський електропоїзд, що прямував до Козятина, переїхав місцеву мешканку, яка перебігала переїзд. Дівчина отримала травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, у Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Теги: Київ потяг аварія смерть

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