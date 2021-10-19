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    У Києві «епідемія» знеструмлення: ще одна багатоповерхівка другу добу без світла

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    Без світла будинок на вул. Салютній, 42/46 - У Києві «епідемія» знеструмлення: ще одна багатоповерхівка другу добу без світла
    Без світла будинок на вул. Салютній, 42/46
    Фото: wikimapia

    18 жовтня в будинку згорів трансформатор, в результаті чого зникло електропостачання

    Будинок на вул. Салютній, 42/46 у Шевченківському районі Києва (місцевість Нивки) вже більше доби знеструмлений. Будинок не газифікований, тож його мешканці не можуть ні приготувати їжу, ні зігрітися. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    У понеділок, 18 жовтня, вранці в будинку згорів трансформатор, після чого зникло електропостачання.

    Мешканці будинку зверталися до «ДТЕК Київські електромережі, але там відповіли, що не обслуговують внутрішньобудинкові мережі.

    «Звернулися в ЖЕК, а там навіть немає штатного електрика, а на заміну трансформатора немає у них грошей. Виходить замкнуте коло», – розповідають мешканці.

    Вони зареєстрували заявки в контакт-центрі 15-51. Але це поки що не дало ніякого результату.

    Нагадаємо, мешканці нового житлового комплексу «Нивки-Парк» на проспекті Перемоги, 67 кілька діб без електрики. Світло у восьми багатоповерхівках пропало 15 жовтня, однак жодні ремонтні роботи не велися у вихідні. За офіційними даними, наданими самим ЖК, причиною відключення стало пошкодження кабелю високої напруги.

    18 жовтня повідомлялося, що мешканці будинку на вул. Бориса Гмирі, 10/40 у Дарницькому районі Києва другу добу сидять без світла через пожежу в електрощитовій. Без електропостачання залишилися понад 200 квартир.

    До слова, 6 жовтня на вул. Анни Ахматової, 14 у Дарницькому районі Києва співробітники комунальної служби не могли потрапити у трансформаторну підстанцію через припаркований автомобіль. Дівчина припаркувала свій автомобіль Chevrolet прямо перед входом, а в цей час 16 будинків сиділи без світла.

    Теги: Київ електроенергія аварія кияни будинок
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    У Києві «епідемія» знеструмлення: ще одна багатоповерхівка другу добу без світла