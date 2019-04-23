Через футбол можуть закритися три станції столичної підземки



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Задля безпеки пасажирів вносяться зміни в роботу метро

У середу, 24 квітня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) в роботу столичної підземки будуть внесені зміни. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (у разі необхідності закриття) станції «Олімпійська» на вхід.

Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за тимчасові незручності!» - йдеться в повідомленні метрополітену.

До слова, під час святкування Великодня та проведення поминальних днів у Києві буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту.

Так, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня ще й на 1 годину раніше.