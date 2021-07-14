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    Через масовий протест під Радою рух вулицею Грушевського перекрито (відео)

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    Патрульні перекрили вулицю Грушевського від Петрівської алеї - Через масовий протест під Радою рух вулицею Грушевського перекрито (відео)
    Патрульні перекрили вулицю Грушевського від Петрівської алеї
    Фото: Київ оперативний

    У центрі Києва утворилися затори

    Через масову акцію протесту ветеранів силових структур, що відбувається біля Верховної Ради України, рух вулицею Грушевського перекрито.

    Після невдалої спроби прорватись до парламенту протестувальники перекрили вулицю Грушевського.

    Так, патрульні поліцейські перекрили рух від Петрівської алеї до Центрального Будинку офіцерів Збройних сил України.

    У зв’язку з цим спостерігаються затори на прилеглих вулицях.

    Дані Google Maps станом на 13:00
    Дані Google Maps станом на 13:00

    Як повідомлялося, під стінами парламенту триває масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

    Між ветеранами та поліцейськими відбулися сутички.

    Теги: Верховна Рада Київ дороги протест протести у Києві
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    Через масовий протест під Радою рух вулицею Грушевського перекрито (відео)