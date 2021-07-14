Через масовий протест під Радою рух вулицею Грушевського перекрито (відео)
У центрі Києва утворилися затори
Через масову акцію протесту ветеранів силових структур, що відбувається біля Верховної Ради України, рух вулицею Грушевського перекрито.
Після невдалої спроби прорватись до парламенту протестувальники перекрили вулицю Грушевського.
Так, патрульні поліцейські перекрили рух від Петрівської алеї до Центрального Будинку офіцерів Збройних сил України.
У зв’язку з цим спостерігаються затори на прилеглих вулицях.
Як повідомлялося, під стінами парламенту триває масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.
Між ветеранами та поліцейськими відбулися сутички.