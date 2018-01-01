Через негоду можуть обмежити в’їзд вантажівок у Київ

Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані

У Київській міській державній адміністрації заявили, що увечері 8 лютого можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані. Також у КМДА закликають киян у разі погіршення