Через негоду можуть обмежити в’їзд вантажівок у Київ
- Сьогодні, 21:42
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Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані
У Київській міській державній адміністрації заявили, що увечері 8 лютого можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані.
Також у КМДА закликають киян у разі погіршення погоди не користуватися особистим авто, а надавати перевагу громадському транспорту.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України раніше попередили, що 8-9 лютого внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.
Як повідомляв «Главком», у четвер, 8 лютого, в Києві очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.