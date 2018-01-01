  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Через негоду можуть обмежити в’їзд вантажівок у Київ

    Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані
    У Київській міській державній адміністрації заявили, що увечері 8 лютого можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до столиці. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані. Також у КМДА закликають киян у разі погіршення
    • Сьогодні, 21:42
    • Розсилка

    Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані

    У Київській міській державній адміністрації заявили, що увечері 8 лютого можуть обмежити в’їзд великогабаритного транспорту до столиці.

    Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Місцева влада попереджає, що автомобілі, що заважатимуть розчищати автомобільні шляхи від снігу, будуть евакуйовані.

    Також у КМДА закликають киян у разі погіршення погоди не користуватися особистим авто, а надавати перевагу громадському транспорту.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України раніше попередили, що 8-9 лютого внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються складні погодні умови.

    Як повідомляв «Главком», у четвер, 8 лютого, в Києві очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ дороги вантажівки КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ