Наталія Порощук
glavcom.ua
Через нічну атаку в Києві тимчасово перекрито рух на одній із вулиць
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рух автобуса № 48 тимчасово змінено

Через нічну атаку на столицю на вулиці Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Рух автобуса № 48 організовано за маршрутом:

  • Русанівська набережна – бульв. Русанівський – бульв. Ігоря Шамо – вул. Ентузіастів.

Зокрема, затримується рух тролейбусів №№ 1, 11 через відсутність напруги в контактній мережі.

Нагадаємо, уночі 25 листопада російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок нічної атаки дві людини загинули, шість постраждали. 18 осіб врятовано, серед них троє дітей. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків.

Як повідомлялося, уночі російська терористична армія вчергове завдала ударів по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. Так, у м. Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Постраждала 14-річна дитина.

Теги: Київ громадський транспорт КМДА

