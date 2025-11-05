Головна Київ Новини
Київ: п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату в одному з торговельних центрів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зловмисника затримали правоохоронці
Зловмисника затримали правоохоронці
фото: Нацполіція

Потерпілих серед громадян немає

Увечері, 5 листопада, в одному з торгівельних центрів міста Києва пролунав вибух. За повідомленням поліції, п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату, пише «Главком».

Як зазначили столичні пабліки, подія сталась у ТЦ Dream Town, що в Оболонському районі міста.иНа місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та вибухотехніки. Потерпілих серед громадян немає.

«Попередньо встановлено, що до приміщення магазину в ТРЦ зайшов 39-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння та почав конфліктувати із персоналом закладу. У подальшому порушник кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала. Чоловік затриманий, наразі із ним спілкуються поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області чоловік підірвав гранату, коли поліціянти прибули за викликом про домашнє насильство. Пʼятеро правоохоронців постраждали, а нападник загинув. 

До слова, в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. 

Теги: Київ граната поліція вибух

