Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
Зеленський: Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Це комбіновані удари з балістикою. Потрібна потужна відповідь сильних держав», – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову нічну атаку Росії, під час якої було застосовано балістичні ракети та ударні дрони. Глава держави підкреслив, що комбіновані удари балістикою стали постійною загрозою, і закликав партнерів до негайної реалізації домовленостей щодо надання систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали», – заявив президент.

Зеленський наголосив на катастрофічних масштабах використання Росією високоточного та швидкісного озброєння: «Майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою. Лише від початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 «кинджалів». Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття», – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до міжнародних партнерів, зокрема до країн G7, з потужним закликом реалізувати можливості для захисту українського неба.

«Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю. Усе можна зробити: у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України. Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю. 

