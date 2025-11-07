Головна Київ Новини
Шахраї видурили у військового ЗСУ 3,2 млн грн на «лазерну зброю»

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Шахраї видурили у військового ЗСУ 3,2 млн грн на «лазерну зброю»
Військовий передав шахраям понад 3,2 млн грн. Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було, зазначили у поліції
фото: Офіс генерального прокурора

Для переконливості ділки інсценували демонстрацію роботи «лазерної установки»

За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за «розробників зброї» та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити «лазерний пристрій» для ураження ворожих дронів і ракет. Фігурантам оголошено підозри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора та поліцію Києва.

«Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи «установки». Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн. Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було», – йдеться у повідомленні.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві
фото: Офіс генерального прокурора

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

Як повідомили у поліції, потерпілий – громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому вже відшкодовано $20 тис., робота над поверненням решти коштів триває.

У поліції нагадали, що раніше під керівництвом ОГП з Вірменії до України екстрадували організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн.

Раніше у Києві було повідомлено про підозру у шахрайстві 17-річному та 20-річному мешканцям Одеси. Вони створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним «Мадяр» Роберта Бровді та збирали гроші. Встановлено, що підозрювані створили фейкову сторінку в соціальній мережі «Тік Ток», через яку від імені командувача Сил безпілотних систем ЗСУ збирали допомогу начебто для військових. Насправді отримані гроші вони витрачали на власні потреби. Попередньо відомо, що майже за пів року через фейкову сторінку хлопці зібрали щонайменше 1 млн грн.

