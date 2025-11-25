Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, виникла пожежа у будинку (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням

Вночі 25 листопада російські терористи атакують Київ ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Коичко написав, що у Києві лунають вибухи через атаку ракет та безпілотників. У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі ворожі шахеди та крилаті ракети. Також є загроза пусків балістики та «Кинджалів». Є наслідки атаки в Дарницькому районі.

«Повторно загроза застосування балістики. Ворог бʼє комбіновано.иПеребувайте в укриттях. Наші ППО роблять все можливе для відбиття атаки», – написав Ткаченко.

Оновлено 01:55

«Влучання уламків в житловий будинок на Печерську. На рівні  6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце», – Кличко.

Оновлено 02:20

Із 22-ох поверхового житлового будинку на Печерську відбувається евакуація мешканців, повідомив Кличко.

У будинку руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа. Всі служби на місці.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Теги: Віталій Кличко Київ ракетна атака Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
29 жовтня, 10:10
Унікальність нових міні-ТЕЦ полягає не лише в сучасному обладнанні, а й у високому рівні захисту
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
30 жовтня, 12:49
Наслідки зіткнення автобуса з вантажівкою
На вулиці Сирецькій рейсовий автобус в’їхав у вантажівку (відео)
10 листопада, 10:34
Житло розташоване на 28-му поверсі 30-поверхового цегляного будинку, збудованого у 2017 році
Оренда житла у Києві: який вигляд має квартира за $3,1 тис. у «Новопечерських Липках»
13 листопада, 20:01
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 15-16 листопада
14 листопада, 18:01
Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено близько 30 житлових будинків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
14 листопада, 09:15
Син загиблого подружжя розповів, що батьки кілька днів тому повернулися у Київ
Під час обстрілу Києва плита впала на ліжко і вбила літню пару (відео)
14 листопада, 09:47
Тролейбус не зміг продовжити рух через запаркованість вулиці
Джип із номерами «Морок» заблокував рух тролейбусів на Майдані Незалежності
20 листопада, 11:56
У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, «жовтий»
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
21 листопада, 12:44

Новини

Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, виникла пожежа у будинку (оновлюється)
Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, виникла пожежа у будинку (оновлюється)
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)
У Чорнобильській зоні помічено незвичайного птаха (фото)
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua