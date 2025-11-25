Росія атакує Київ ракетами та безпілотниками, виникла пожежа у будинку (оновлюється)

У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням

Вночі 25 листопада російські терористи атакують Київ ракетами та безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Коичко написав, що у Києві лунають вибухи через атаку ракет та безпілотників. У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що у повітрі ворожі шахеди та крилаті ракети. Також є загроза пусків балістики та «Кинджалів». Є наслідки атаки в Дарницькому районі.

«Повторно загроза застосування балістики. Ворог бʼє комбіновано.иПеребувайте в укриттях. Наші ППО роблять все можливе для відбиття атаки», – написав Ткаченко.

Оновлено 01:55

«Влучання уламків в житловий будинок на Печерську. На рівні 6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце», – Кличко.

Оновлено 02:20

Із 22-ох поверхового житлового будинку на Печерську відбувається евакуація мешканців, повідомив Кличко.

У будинку руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа. Всі служби на місці.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.