Через похолодання на Київщині продовжили роботу пункти обігріву (карта)

У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю

У Київській області наразі працюють 574 пункти обігріву

Через зниження температурних показників на Київщині продовжать свою роботу пункти обігріву.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

Згідно з інформацією Головного управління ДСНС у Київській області, на території регіону наразі працюють 574 пункти. Вони працюють у всіх районах Київщини. Переважна більшість із них – стаціонарні.

Під час сильних морозів на території Київської області діяли 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву.

Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.

Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрізі населених пунктів і графіки їх роботи можна подивитися тут.

Також розроблено інтерактивну карту з детальною інформацією про пункти обігріву, які працюють під час погіршення погодних умов.

Як повідомлялося, днями пункт обігріву біля Дарницького залізничного вокзалу припинив свою роботу з причини покращення погодних умов