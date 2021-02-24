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    Через похолодання на Київщині продовжили роботу пункти обігріву (карта)

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    У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю - Через похолодання на Київщині продовжили роботу пункти обігріву (карта)
    У пунктах обігріву можна зігрітися та випити гарячого чаю
    Фото з відкритих джерел

    У Київській області наразі працюють 574 пункти обігріву

    Через зниження температурних показників на Київщині продовжать свою роботу пункти обігріву.

    Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Згідно з інформацією Головного управління ДСНС у Київській області, на території регіону наразі працюють 574 пункти. Вони працюють у всіх районах Київщини. Переважна більшість із них – стаціонарні.

    Під час сильних морозів на території Київської області діяли 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву.

    Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.

    Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрізі населених пунктів і графіки їх роботи можна подивитися тут.

    Також розроблено інтерактивну карту з детальною інформацією про пункти обігріву, які працюють під час погіршення погодних умов.

    Як повідомлялося, днями пункт обігріву біля Дарницького залізничного вокзалу припинив свою роботу з причини покращення погодних умов

    Теги: ДСНС Київщина негода
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