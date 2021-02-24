Через похолодання на Київщині продовжили роботу пункти обігріву (карта)
У Київській області наразі працюють 574 пункти обігріву
Через зниження температурних показників на Київщині продовжать свою роботу пункти обігріву.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.
Згідно з інформацією Головного управління ДСНС у Київській області, на території регіону наразі працюють 574 пункти. Вони працюють у всіх районах Київщини. Переважна більшість із них – стаціонарні.
Під час сильних морозів на території Київської області діяли 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву.
Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.
Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрізі населених пунктів і графіки їх роботи можна подивитися тут.
Також розроблено інтерактивну карту з детальною інформацією про пункти обігріву, які працюють під час погіршення погодних умов.
Як повідомлялося, днями пункт обігріву біля Дарницького залізничного вокзалу припинив свою роботу з причини покращення погодних умов