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    Новини

    Через протести в центрі Києва змінено маршрути громадського транспорту

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    Рух автобусів №24 організовано від Залізничного вокзалу до Європейської площі - Через протести в центрі Києва змінено маршрути громадського транспорту
    Рух автобусів №24 організовано від Залізничного вокзалу до Європейської площі
    Фото: Київпастранс

    Автобуси №24, 62 курсують за зміненими маршрутами

    Через перекриття вулиці Грушевського мітингувальниками затримується рух автобусів №24, 62.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Наразі маршрути цих автобусів змінено:

    • рух автобусів №24 організовано від Залізничного вокзалу до Європейської площі та від «Музею історії України у Другій світовій війні» до Арсенальної площі;
    • автобусів №62 - від Контрактової площі до Європейської площі та від Ботанічного саду до станції метро «Арсенальна».

    Як повідомлялося, сьогодні підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Рух SaveФОП оголосив «податковий майдан» під Верховною Радою.

    За правопорядком в урядовому кварталі посилено стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.

    Поліція також попереджає про можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського. Водіїв закликають завчасно планувати свої маршрути з цієї інформації.

    Теги: Київ громадський транспорт протести у Києві Київпастранс
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