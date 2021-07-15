Магістраль до Борисполя ремонтують рекордними темпами. Названо дату відкриття руху

На магістралі Київ–Бориспіль працюють 164 одиниці техніки та понад 150 дорожників у режимі 24/7

Оновлення правої смуги автомагістралі Київ–Бориспіль вже майже завершено, рух нею буде відкрито з 18 липня. Далі дорожні бригади переходять на ліву сторону магістралі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні. У рекордні строки, а саме за три тижні, завершено праву смугу, яка от-от вже буде відкрита для водіїв. Всю ж дорогу плануємо відкрити вже наприкінці серпня», – розповів журналістам міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Дорога до головного аеропорту країни оновлюється вперше за 17 років – наразі тут працюють 164 одиниці техніки та понад 150 працівників у режимі 24/7.

«17-кілометрова ділянка Київ–Бориспіль генерує один із найбільших показників трафіку в Україні – близько 85 тис. машин на добу. Для нас критично важливо підтримувати її стан у хорошому стані – і ми на тому етапі, коли експлуатаційного утримання вже недостатньо. Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Також для контролю за перевантаженням у рамках проєкту тут встановимо майданчик зважування в русі. Наголошую – міжнародний аеропорт «Бориспіль» та маршрут від нього до столиці – це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому наразі ми докладаємо максимум зусиль, щоб ці об’єкти були взірцевими», – зазначив Кубраков.

Уже з цієї неділі, 18 липня, розпочнеться ремонт лівого проїзду магістралі і рух буде здійснюватися по відремонтованій правій смузі.

Нагадаємо, з 23 червня попередньо до 20 серпня у зв’язку з ремонтними роботами закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг $9 млрд. На що саме уряд планує витратити ці гроші, дивіться за цим посиланням.

Всього по Україні в планах відновити і запустити 1400 кілометрів доріг за приватні інвестиції.

Як відомо, у квітні 2020 року в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. У червні Верховна Рада проголосувала за зміни до держбюджету, дозволивши таким чином витрачати кошти з Коронавірусного фонду на ремонт доріг в рамках програми «Велике будівництво», ініційованої президентом Володимиром Зеленським

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