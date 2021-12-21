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    Через захмарні тарифи творчі майстерні на межі виживання. Художники виходять під Кабмін

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    Центральний будинок художника, вул. Січових Стрільців, НСХУ - Через захмарні тарифи творчі майстерні на межі виживання. Художники виходять під Кабмін

    Центральний будинок художника, вул. Січових Стрільців, НСХУ

    фото: zoon.com.ua

    Спілка художників вимагає встановити тариф на опалення, як для населення

    Національна Спілка художників України 22 грудня проведе акцію «Культура в Україні – понад усе?» у зв’язку зі зростанням тарифів за теплоенергію для творчих майстерень у понад чотири рази внаслідок прийнятої урядом 10 листопада постанови №1209. Про це повідомляють «Наші гроші».

    Акція розпочнеться о 10 годині під будівлею уряду на вул. Грушевського, 12/2 у Києві.

    Вказаною постановою Кабміну від 10.11.2021 внесено зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку зі щомісячною зміною ціни природного газу. Нею Національна Спілка художників віднесена до категорії «інші споживачі», для яких встановлено новий тариф 6,953 тис. грн за 1 Гкал (2,59 тис. грн за 1 Гкал із коефіцієнтом 2,68).

    При цьому раніше ціна за 1 Гкал для Спілки становила 1,6 тис. грн без застосування коефіцієнта.

    15 грудня Спілка художників звернулася до президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням сприяти у врегулюванні питання щодо користування тепловою енергією на період опалювального сезону для Спілки та її членів і встановити тариф як для населення.

    У листі зазначається, що членам Спілки для забезпечення їх творчої діяльності надається майстерня. «Оплата рахунків за новими тарифами за користування теплоенергією у приміщеннях їх майстерень, на превеликий жаль, є непідйомною сумою для художників. Доходи від їх основної творчої діяльності дуже мізерні», – зазначається в листі.

    Спілка нагадала, що творча діяльність художників і так сильно постраждала після запровадження обмежувальних карантинних заходів.

    За даними художниці, однієї з організаторів акції Ганни Ярової, «відповідно до нових розрахунків за тепло в майстерні 20 кв. м нам треба заплатити за місяць майже 10 тис. грн. А майстерня 40 метрів, відповідно, 20 тис. грн. І це без врахування абонплати за електрику».

    Раніше член Київської організації Національної Спілки художників України Руслан Кутняк заявив у коментарі ЗМІ, що у зв’язку зі зміною тарифу Спілці загрожує банкрутство, а майстерні, що належать організації, держава забере через суд.

    Як повідомила Ганна Ярова, лише у Київській організації Спілки – 613 майстерень. Багато з них – у центрі Києва.

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    Теги: Кабмін Київ тарифи опалення мистецтво протести у Києві
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    Через захмарні тарифи творчі майстерні на межі виживання. Художники виходять під Кабмін