Через захмарні тарифи творчі майстерні на межі виживання. Художники виходять під Кабмін
Центральний будинок художника, вул. Січових Стрільців, НСХУ
Спілка художників вимагає встановити тариф на опалення, як для населення
Національна Спілка художників України 22 грудня проведе акцію «Культура в Україні – понад усе?» у зв’язку зі зростанням тарифів за теплоенергію для творчих майстерень у понад чотири рази внаслідок прийнятої урядом 10 листопада постанови №1209. Про це повідомляють «Наші гроші».
Акція розпочнеться о 10 годині під будівлею уряду на вул. Грушевського, 12/2 у Києві.
Вказаною постановою Кабміну від 10.11.2021 внесено зміни розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води у зв’язку зі щомісячною зміною ціни природного газу. Нею Національна Спілка художників віднесена до категорії «інші споживачі», для яких встановлено новий тариф 6,953 тис. грн за 1 Гкал (2,59 тис. грн за 1 Гкал із коефіцієнтом 2,68).
При цьому раніше ціна за 1 Гкал для Спілки становила 1,6 тис. грн без застосування коефіцієнта.
15 грудня Спілка художників звернулася до президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням сприяти у врегулюванні питання щодо користування тепловою енергією на період опалювального сезону для Спілки та її членів і встановити тариф як для населення.
У листі зазначається, що членам Спілки для забезпечення їх творчої діяльності надається майстерня. «Оплата рахунків за новими тарифами за користування теплоенергією у приміщеннях їх майстерень, на превеликий жаль, є непідйомною сумою для художників. Доходи від їх основної творчої діяльності дуже мізерні», – зазначається в листі.
Спілка нагадала, що творча діяльність художників і так сильно постраждала після запровадження обмежувальних карантинних заходів.
За даними художниці, однієї з організаторів акції Ганни Ярової, «відповідно до нових розрахунків за тепло в майстерні 20 кв. м нам треба заплатити за місяць майже 10 тис. грн. А майстерня 40 метрів, відповідно, 20 тис. грн. І це без врахування абонплати за електрику».
Раніше член Київської організації Національної Спілки художників України Руслан Кутняк заявив у коментарі ЗМІ, що у зв’язку зі зміною тарифу Спілці загрожує банкрутство, а майстерні, що належать організації, держава забере через суд.
Як повідомила Ганна Ярова, лише у Київській організації Спілки – 613 майстерень. Багато з них – у центрі Києва.