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    Аудиторська служба визнала: перевірити формування тарифів у Києві неможливо

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    Деякі підприємства просто не пускають аудиторів для проведення перевірок - Аудиторська служба визнала: перевірити формування тарифів у Києві неможливо
    Деякі підприємства просто не пускають аудиторів для проведення перевірок
    фото: ukrinform.com

    «Підприємства нас часто просто не допускають до перевірки»

    Співробітникам Державної аудиторської служби періодично не вдається здійснити аудит на підприємствах: їх просто не допускають до перевірки. Це, зокрема, стосується київських підприємств «Київспецтранс», «Кииївпастранс» та «Київенерго», в інтерв’ю «Главкому» поскаржився голова Державної аудиторської служби Геннадій Пліс.

    «Підприємства нас часто просто не допускають до перевірки – це їм обійдеться дешевше. Штраф у 170–250 грн, звісно, їх не лякає, коли ми знаходимо порушень на 200 млрд. Депутатами подано законопроєкт, який збільшує розмір штрафу (ви будете «шоковані») до 1770–2550 грн. Чому так мало? Бо навіть податківці не можуть стягнути штраф більше двох тисяч, а ми ж не можемо штрафувати більше, ніж вони», – пояснив посадовець.

    Тому, за словами Геннадія Пліса, Державна аудиторська служба хоче внести до Кримінального кодексу України зміни, запровадивши за протидію перевірці кримінальну відповідальність у вигляді трьох місяців арешту.

    «Бо, наприклад, «Київспецтранс», який займається вивезенням сміття в столиці, нас до себе не пускає. От тарифи на транспорт підняли – я навіть листа не писав до «Київпастрансу», бо не впевнений, що допустять на перевірку. А це ж стосується конкретно кожного киянина. А от стосовно «Київспецтрансу» звернувся до Ради нацбезпеки, правоохоронних органів, Віталія Кличка (міського голови столиці – «Главком»), подзвонив його заступникам. Жодної реакції. До цього часу ми не можемо перевірити тарифи, що встановили «Київенерго» та «Київспецтранс», – обурився голова Державної аудиторської служби.

    Раніше повідомлялося, що ціна на проїзд у столичному транспорті все-таки зросте.

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    Теги: Київ тарифи Київенерго штраф аудит
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    Аудиторська служба визнала: перевірити формування тарифів у Києві неможливо