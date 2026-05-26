Чи буде масовий обстріл Києва: МЗС звернулося до громадян

Наталія Порощук

МЗС наголошує, що нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем
МЗС: Найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України

Загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Міністерство закордонних справ України висловлює щиру вдячність усім іноземним дипломатичним місіям, усім іноземним дипломатам, які продовжують працювати в нашій державі у час війни та відкидають російський шантаж і погрози. Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня», – йдеться у повідомленні.

Міністерство наголошує, що за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці.

«На цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем. Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора», – додається у заяві.

МЗС зауважило, що задля протидії російському залякуванню, готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

«Принагідно нагадуємо всім нашим партнерам і союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема зміцнення спроможностей ППО. Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість», – підсумувало МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров провів телефонну розмову з Державним секретарем США Марко Рубіо. Під час бесіди російський дипломат висунув прямі погрози щодо початку «системних ударів» по об'єктах у столиці України.

Лавров заявив американській стороні, що Збройні сили РФ нібито приступають до «системних ударів по розташованих у Києві об'єктах». Російська сторона традиційно спробувала виправдати майбутні воєнні злочини, цинічно назвавши цілі у столиці такими, що «використовуються для потреб ЗСУ».

Згодом посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.

До слова, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у саркастичному дописі в X нагадав, що Росія бомбардує Київ щотижня вже понад чотири роки, – і висміяв нові кремлівські «погрози» атакувати столицю як чергову беззмістовну риторику.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує регулярно завдавати масованих ударів по Україні. За даними Le Monde, українська та американська розвідки інколи дізнаються про такі атаки за тиждень до їх здійснення.

